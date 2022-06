జగనా ? చంద్రబాబా ? తేల్చుకోలేకపోతున్న బీజేపీ-పొత్తులపై నడ్డా వ్యాఖ్యల వెనుక?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో 2019 ఎన్నికల్లో ఒక్క చోట కూడా ఖాతా తెరవలేకపోయిన బీజేపీ.. 2024 ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా ప్రభావం చూపాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. అయితే రాష్ట్రంలో పరిస్ధితులు అందుకు సహకరించడం లేదు. ముఖ్యంగా ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వంపై ప్రజావ్యతిరేకత ఉందని అంచనా వేసుకుని దూకుడు రాజకీయాలు చేసేందుకు ప్రయత్నించి విఫలమైన బీజేపీ...ఈసారి వైసీపీతో పరోక్షంగా సహకరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలా లేక టీడీపీతో కలిసి ముందుకు సాగాలా అన్న దానిపై తీవ్ర గందరగోళంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

bjp seems to be in confusion over tie ups in andhrapradesh as jp nadda suggest silence to his party leaders on this issue.