ఆ విషయంలో స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతే వైఎస్ జగన్ ఎదురుదాడి?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

గత ఎన్నికలకు కీలక అంశంగా మారిన కోడికత్తి శ్రీను వ్యవహారం విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలోనే జరిగింది. రానున్న ఎన్నికలకు కూడా కీలకమైన అంశంగా మారిన మంత్రులపై దాడి కూడా విశాఖ విమానాశ్రయంలోనే చోటుచేసుకుంది. అప్పటి సంఘటనలో స్వల్పంగా గాయపడిన వైఎస్ జగన్ ఇక్కడి పోలీసులపై నమ్మకం లేదంటూ హైదరాబాద్ లో చికిత్స తీసుకున్నారు.

English summary

Brainstorming is going on in the party on the issue of facing Chandrababu who is forming an alliance to face the YCP.