విధేయతకు పట్టంలో జగన్ కొత్త రికార్డులు- నేతలకే కాదు అధికారులకూ ! భవిష్యత్ రాజకీయం ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ స్ధాపన తర్వాత ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడానికి పదేళ్లు పట్టింది. ఈ పదేళ్లలో వైసీపీకి అండగా నిలిచిన రాజకీయ నేతలు వందల సంఖ్యలో ఉన్నారు. అదే సమయంలో పార్టీకి వివిధ రూపాల్లో సహకరించిన వారు ఉన్నారు. అలాగే అధికారులు కూడా ఉన్నారు. ప్రత్యర్ధి పార్టీ ప్రభుత్వాలు ఉన్నా తమకు అండగా నిలిచిన అధికారులు, సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చిన వారు ఉన్నారు. ఇలాంటి విధేయులందరినీ గుర్తుపెట్టుకుని మరీ సీఎం జగన్ పదవులు కట్టబెడుతున్న తీరు కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.

English summary

ap cm ys jagan is setting new records in creation of posts to show his gratitude for his loyalist leaders and officials in ap govt.