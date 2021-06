Jagan vs Sharmila: అన్నా..చెల్లెలు ఒకే వేదిక మీదకు..అభిమానుల్లో సెంటిమెంటల్ ఎమోషన్...!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ఇది వైఎస్ కుటుంబం. అన్నా - చెల్లెల మధ్య విభేదాలు అనేది అబద్దం. వారిని విడదీయటం ఎవరితోనూ సాధ్యం కాదు. ఇది షర్మిల - జగన్ మధ్య విబేధాలు ఉన్నాయంటూ ఒక వర్గం మీడియా ఉద్దేశ పూర్వకంగా ప్రచారం చేస్తుందంటూ తల్లి విజయమ్మ విడుదల చేసిన లేఖలో చెప్పుకొచ్చిన విషయాలు. షర్మిల పొలిటికల్ ఎంట్రీ సమయంలోనూ తాను పార్టీ పెడుతున్న విషయం అన్నకు తెలుసని చెబుతూనే ..రాఖీ పండుగకు వెళ్లటం...అన్నా - చెల్లెలుగా బంధం ఉండిపోతుందని స్పష్టం చేసారు.

అయితే, తనకు వైసీపీలో ఎందుకు ప్రాధాన్యత దక్కలేదో జగన్ చెప్పాలని షర్మిల వ్యాఖ్యానించారు. ఇదే సమయంలో జగన్ ప్రభత్వ సలహాదారు సజ్జల స్పందించారు. జగన్ - షర్మిల మధ్య బేదాభిప్రాయాలు లేవని..ఉన్నది కేవలం భిన్నాభిప్రాయాలు మాత్రమేనని చెప్పుకొచ్చారు. తెలంగాణలో పార్టీ ఏర్పాటు విషయంలో జగన్ వద్దన్నారని స్పష్టం చేసారు. దీని ద్వారా జగన్ కు తన సోదరి తెలంగాణలో పార్టీ ఏర్పాటు ఇష్టం లేదనే విషయాన్ని స్పష్టం చేసారు.

English summary

AP CM Jagan and his sister YS Sharmila may meet on same dias after a gap. On July 8th sharmila decided to announce her new party officially after paying homage to her father in idupula paya. on the same day jagan also participating same programme.