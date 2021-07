తండ్రి సమాధి వద్ద షర్మిల ఉద్వేగం : విజయమ్మ మౌనంగానే..ఆ నేత కన్నీరు : అన్న ను కలవకుండానే..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ఇడుపుల పాయలోని వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద ఉదయం నుండి ఉద్విగ్న వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ప్రతీ ఏటా వైఎస్సార్ కుటుంబం మొత్తం కలిసి కట్టుగా నివాళి అర్పించే వారు. గత ఏడాది నుండి మాత్రం ఇలా.. అన్నా..చెల్లి వేర్వేరుగా ఘాట్ వద్దకు వస్తున్నారు. ఇక, తెలంగాణ లో మరి కొద్ది గంటల్లో వైఎస్ షర్మిల రాజకీయ పార్టీ ఏర్పటు ప్రకటన చేయనున్నారు. తన తండ్రి జన్మదినం నాడు తన నూతన పార్టీ ఏర్పాటు చేయాలని షర్మిల డిసైడ్ అయ్యారు. ఈ రోజు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్ జన్మదినం కావటంతో షర్మిల తన తండ్రి సమాధి వద్ద నివాళి అర్పించారు.

English summary

YS Sharmila paid tributes to her father YSR in Idupulapaya ghat along with mother and family memebrs. Party leaders also participated in this programme. Sharmila announce her paty to day evening in Hyderabad