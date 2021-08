YS Viveka murder case : విజయసాయి రెడ్డి, అవినాష్ రెడ్డి, వైఎస్ జగన్ ను విచారించాలి : మాజీ మంత్రి జవహర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో తాజాగా వెలుగు చూస్తున్న పరిణామాలపై టిడిపి నేతలు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. తాజాగా టీడీపీ మాజీ మంత్రి జవహర్ వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్యపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ సిబిఐ అధికారుల ముందు వివిధ డిమాండ్లను ఉంచారు. వైయస్సాసుర రక్త చరిత్రను కప్పిపుచ్చే బూటకపు మాటలు ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేరు జగన్ రెడ్డి అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేసిన మాజీ మంత్రి జవహర్ పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు .

English summary

Consequences in the Vivekananda Reddy murder case are changing rapidly. TDP leaders are targeting AP CM YS Jagan Mohan Reddy at a time when the CBI investigation is in full swing. Former minister , tdp leader Jawahar demanded that Vijayasai Reddy and YS Avinash Reddy to be inquired for their alleged involvement in the attack on Vivekananda Reddy. YS Vivekananda Reddy is suspected to have been killed by them. Jawahar demanded that Jagan know everything and that Jagan should also be prosecuted.