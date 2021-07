YS Viveka Murder: రంగయ్య ఇంటి వద్ద భారీ భద్రత-తెర పైకి 3 పేర్లు-హైకోర్టుకు సునీల్ యాదవ్?

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ మంత్రి,సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి బాబాయి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో సంచలన వాంగ్మూలం ఇచ్చిన వాచ్‌మెన్ రంగయ్య ఇంటి వద్ద పోలీసులు భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. ఎర్ర గంగిరెడ్డి తనను చంపేస్తానని బెదిరించాడని,మరికొందరితో ప్రాణహాని ఉందని రంగయ్య చెప్పడంతో పోలీసులు ఆయన ఇంటికి భద్రత కల్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రంగయ్య ఇంటి వద్ద పోలీసులు మఫ్టీలో కాపలా కాస్తున్నారు.రంగయ్యకు ఎటువంటి హాని జరగకుండా 24 గంటల భద్రతను ఆయన ఇంటి వద్ద ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

English summary

Police have set up heavy security at the home of Watchman Rangaya, who gave a sensational statement in the murder case of former minister, CM YS Jagan Mohan Reddy's uncle YS Vivekananda Reddy. Police are guarding his house after Rangaya said that Erra Gangireddy had threatened to kill him