వైఎస్సార్ కళ్యాణమస్తు, షాదీ తోఫా: నేటినుండి వారికి లక్షరూపాయలు; ఆడబిడ్డలకు సీఎం జగన్ కానుక!!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరో రెండు సంక్షేమ పథకాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఆడపిల్లలకు పెళ్లి కానుక గా ఆర్థిక సహాయం చెయ్యాలని నిర్ణయించిన జగన్ సర్కార్ వైయస్సార్ కళ్యాణమస్తు, వైయస్సార్ షాదీ తోఫా పథకాలను నేటి నుండి అమలులోకి తీసుకు వస్తోంది. వీటికి సంబంధించిన వెబ్ సైట్ లను ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సెప్టెంబర్ 30వ తేదీన లాంఛనంగా ప్రారంభించగా నేటి నుండి ఈ పథకాలు అమలులోకి రానున్నట్టు వెల్లడించారు.

English summary

YSR Kalyanamastu and Shaadi Tofa schemes will start from today. Financial assistance of one lakh of rupees will be given to those eligibe who apply for these schemes. CM Jagan is giving these schemes to girl children as a gift for their marriage.