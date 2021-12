చీరేస్తా అంటూ ఎంపీడీఓపై వైసీపీనేత వీరంగం; జగన్ రెడ్డి మార్గనిర్దేశనమట.. టీడీపీ టార్గెట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వైసీపీ నేత ఓ మహిళా ఉద్యోగి పట్ల అనుచితంగా వ్యవహరించడం ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దుమారంగా మారింది. ఓ ఎంపీడీవో ను చీరేస్తా అంటూ వైసీపీ నేత బెదిరించిన తీరు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. అయినవిల్లి మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపిడిఓ ఛాంబర్ లోనే ఓ దళిత ఎంపీడీవోపై నల్లలచెరువు మాజీ సర్పంచ్ ఏకవచనంతో రెచ్చిపోయారు. చీరేస్తా అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇక వైసీపీ నేత తీరును తెలుగుదేశం పార్టీ టార్గెట్ చేస్తుంది.

English summary

In East Godavari district Ainavilli, YSRCP leader abuses MPDO. She was abused by YSRCP leader on the affair of dismissing volunteers. TDP will now target this affair. Jagan Reddy is incensed that he gave guidance.