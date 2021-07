నారాయణపై వైసీపీ మైండ్ గేమ్; ఎంపీ హాట్ కామెంట్స్ : అమరావతి ల్యాండ్ స్కామ్ లో ఆయన నిజంగానే బుక్కయ్యారా?

Andhra Pradesh

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి భూముల కుంభకోణం మరోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారుతుంది. అమరావతి భూములలో ఇన్ సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగిందని మొదటి నుంచి ఆరోపిస్తున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏపీ సిఐడికి భూముల అక్రమాలపై విచారణ బాధ్యతను అప్పగించిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటినుండి అమరావతి భూముల అక్రమాల తీగ లాగుతున్న సీఐడీ అధికారుల దర్యాప్తు తుది దశకు చేరుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. కానీ ఈ వ్యవహారంలో టీడీపీ నేతలు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు తప్ప, నిరూపించే ఆధారాలు తక్కువే అన్న భావన వ్యక్తం అవుతుంది. తాజాగా మళ్ళీ వైసీపీ నేతల ఆరోపణలతో ప్రధానంగా ఈ భూ కుంభకోణంలో మారోమారు నారాయణ పేరు తెరమీదకు వచ్చింది. నారాయణతో వైసీపీ నేతలు మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది.

All eyes are now on former minister Narayana in the wake of managalagiri MLA RK recent allegations that Narayana, the previous minister, played a key role in the purchase of land from Assigned Farmers. Meanwhile, former minister Narayana was caught red-handed in Amaravati CRDA irregularities.Vijaya Sai Reddy has made harsh remarks on the Amaravati Assigned Lands scandal targeting Chandrababu Naidu, and also Narayana.