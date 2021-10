చిరంజీవి టూర్ తో పవన్ కళ్యాణ్ కు షాక్? ఆ కార్యక్రమంలో వైసీపీ మంత్రులు, నేతలు; ఉత్కంఠ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల ఏపీలో సినిమా టిక్కెట్లు ఆన్లైన్ విక్రయాలపై ఏపీ సర్కార్ పై మండిపడ్డ విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వైసీపీ నేతలకు పవన్ కళ్యాణ్ మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. వైసీపీ మంత్రులు మూకుమ్మడిగా పవన్ కళ్యాణ్ పై విరుచుకుపడ్డారు. ఇక ఆ తరువాత జరిగిన వరుస పరిణామాల నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఒంటరివాడని, అటు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, ఇటు సొంత అన్న చిరంజీవి కూడా పవన్ చర్యలను సమర్థించడం లేదని వైసీపీ నేతలు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసే పని మొదలుపెట్టారు. ఏకంగా మంత్రి పేర్ని నాని పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై చిరంజీవి విచారం వ్యక్తం చేశారని చెప్పడం అందుకు ఊతమిస్తుంది.

పవన్ కళ్యాణ్ ను చెప్పుతో కొడతా.. రాళ్ళ దాడికి భయపడను; చిరంజీవి జోక్యం చేసుకోవాలన్న పోసాని

English summary

chiranjeevi tour creating tension in AP. Ministers, Kannababu, Pinipe Vishwaroop, Venu Gopala Rao, YCP MPs and MLAs are expected to attend the unveiling of the bronze statue of Alluramalingaiah in Rajahmundry. It should be said that this is a shock to Pawan.