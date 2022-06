టీటీడీ ఉద్యోగిపై వైసీపీఎమ్మెల్యే అనుచరుడి దాడి: జగన్ సర్కార్ పై లోకేష్, సోమువీర్రాజు మండిపాటు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తిరుమలలో వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అనుచరుడు టీటీడీ ఉద్యోగిపై దాడి చేసిన ఘటన రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అనుచరుడు టీటీడీ ఉద్యోగిపై గది కోసం దాడి చేసి వీరంగం వేసిన ఘటన నేపధ్యంలో అధికార వైసీపీ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నాయి ప్రతిపక్ష పార్టీలు .

English summary

Lokesh and Somu Veerraju are angry with Jagan govt in the wake of the attack on a TTD employee by a YSRCP MLA follower. Demanded that action be taken against those responsible.