హత్యా రాజకీయాలకు పేటెంట్ చంద్రబాబుదే: మండిపడిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ నేత చంద్రయ్య హత్యతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో వైసీపీ గుండాలే చంద్రయ్యను హతమార్చారని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుతో పాటు, టిడిపి నేతలందరూ వైసీపీ ని టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు. జగన్ హత్య రాజకీయాలను పెంచి పోషిస్తున్నారు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ పాలన మొదలైన నాటి నుండి ప్రతిపక్షాన్ గొంతు నొక్కేస్తున్నారు అని ప్రశ్నించే వారిని హతమారుస్తున్నారని టీడీపీ నేతలు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

English summary

YSRCP MLA Jogi Ramesh said that the patent for assassination politics belongs to Chandrababu. The reverse counter was given on the remarks made by Chandrababu.