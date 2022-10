రాజధాని రైతుల కాళ్లు విరగ్గొట్టండి..!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అమరావతినే రాజధానిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పాదయాత్ర చేస్తున్న రైతులు ప్రస్తుతం గోదావరి జిల్లాల్లో తమ యాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు. అసెంబ్లీ నుంచి అరసవెల్లి వరకు 60 రోజుల పాదయాత్రను గత నెల 12వ తేదీన ప్రారంభించారు. గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాలమీదగా గోదావరి జిల్లాలు, ఆ తర్వాత విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో కొనసాగనుంది. కాకినాడవైపు యాత్ర చేస్తున్న రైతులను అడ్డుకోవాలంటూ మంత్రి హోదాలో ఉన్న బొత్స సత్యనారాయణ పిలుపునిచ్చారు. ఈ పిలుపు తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది.

English summary

The farmers who are marching demanding to continue Amaravati as the capital are currently continuing their yatra in Godavari districts.