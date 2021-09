ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడికి ఎంపీ భరత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్: చీకటి రాజకీయాలు, టీడీపీ నేతలతో కుమ్మక్కు తెలుసంటూ..

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వివిధ నియోజకవర్గాలలో అధికార వైసీపీ నేతల మధ్య కోల్డ్ వార్ కొనసాగుతోంది. తాజాగా రాజమండ్రి ఎంపీ మార్గాని భరత్, రాజానగరం ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా మధ్య ఆధిపత్య పోరు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకునే దాకా వెళ్ళింది. బాహాటంగా విమర్శలు చేసుకునే దాకా వచ్చింది. తాజాగా ఎంపీ మార్గాని భరత్ పై ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

హోం మంత్రి నియోజకవర్గంలో వైసీపీ విధ్వంసం: టీడీపీ మహిళా నేత ఇంటిపై దాడి, ఆరు బైక్ లు దగ్ధం

English summary

MP Margani Bharat gave counter to ysrcp MLA Jakkampudi Raja. Bharat was incensed at Jakkampudi Raja. "Everyone knows who is doing the dark politics, and said he has not taken any selfie with CBI ex JD lakshmi narayana.