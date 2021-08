జగన్ బెయిల్ రద్దు: సీఎంగా సజ్జల -వైఎస్ భారతి సిమెంట్, చంద్రబాబు మజ్జిగలా : ఎంపీ రఘురామ సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

సొంత పార్టీపై, అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు విమర్శల పర్వం కొనసాగుతోంది. కొద్ది రోజులుగా వైసీపీ సైతం ఎదురుదాడి చేస్తుండటంతో జగన్ వర్సెస్ రఘురామ ఉదంతం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. సీబీఐ కోర్టులో తన పిటిషన్ నెగ్గుతుందంటోన్న రెబల్ ఎంపీ.. జగన్ జైలుకు పోతారని, ఆంధ్రప్రదేశ్ కు డీఫ్యాక్టో ముఖ్యమంత్రిలా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోమవారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన రఘురామ పలు కీలక అంశాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఎంపీ ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే..

Narsapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju alleges that ap govt advisor sajjala ramakrishna reddy is acting like a de facto chief minister. raghurama predicts that ys jagan bail will cancel and go to jail. speaking to media on monday in delhi, the rebel mp also names ys bharathi cement name comparing with chandrababu family heritage dairy.