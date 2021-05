Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

రాజద్రోహం కేసులో అరెస్టయిన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ఉదంతంలో మరో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. రెబల్ ఎంపీపై ఏపీ సీఎం జగన్ చర్యలకు కేంద్రం పెద్దల అనుమతి ఉందనే వాదన వినిపిస్తోండగా, ఢిల్లీలో మాత్రం పరిణామాలు మరోలా కనిపించాయి. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎంపీ రఘురామను ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు తరలించి చికిత్స అందిస్తుండగా బుధవారం ఢిల్లీ కేంద్రంగా అనూహ్య పరిణామాలు జరిగాయి..

English summary

family members of arrested ysrcp mp raghu rama krishnam raju has met union home minister amit shah on wednesday at delhi. raghuram's daughter indu priyadarshini and son bharat complaints on ap cm ys jagan to amit shah. raghurama was arrested on sedition charges after being critic of jagan govt. supreme court to hear mp bail plea on friday.