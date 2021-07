జగన్ ఆకాశం.. నేనొక ఆఫ్ట్రాల్ గాడిని -విజయమ్మ మాటతో బెయిల్ రద్దుకు-సాయిరెడ్డి బాగోతం: రఘురామ

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

సొంత పార్టీపై, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పై అదే పనిగా ఆరోపణలు, విమర్శలు చేస్తోన్న నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు మరోసారి అధినేతకు సవాలు విసిరారు. స్థాయిలను ఎంచుతూ, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయసాయిరెడ్డిపైనా తీవ్ర కామెంట్లు చేశారు. జగన్ బెయిల్ రద్దు వివాదంలో వైఎస్ విజయమ్మను ప్రస్తావించారు. సోమవారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన రఘురామ.. ఏ1, ఏ2ల నేర చరిత్రపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి, దేశంలోని ఎంపీలందరికీ లేఖలు రాశానని చెప్పారు. ప్రెస్ మీట్ లో ఎంపీ ఏం చెప్పారో ఆయన మాటల్లోనే...

జగన్ బెయిల్ రద్దు: అదే చివరి ఛాన్స్ -సీబీఐ లాయర్లపై ఎంపీ రఘురామ అనూహ్య వ్యాఖ్యలు

English summary

narasapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju wrote a letter to pm modi and all mps of andhra pradesh cm ys jagan and mp vijayasai reddy. raghurama alleges that jagan and sai reddy both have criminal history. the rebel mp challenges cm to sack him from party. raghurama also made comments on cbi cases against ys jagan.