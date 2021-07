షాక్:సీబీఐ జేడీ చేసింది చాలా తక్కువ -జగన్ లూటీలు అన్నీ మోదీకి చెప్పేస్తా -ఎంపీ రఘురామ రియాక్షన్

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

దేశ ద్రోహం కేసు, అరెస్టు, అనర్హత వేటుపై ఆందోళనల తర్వాత కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజుల మధ్య గొడవలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అనర్హతపై లోక్ సభ స్పీకర్ ఎంతకూ నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో వైసీపీ రాష్ట్రపతి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీలను ఆశ్రయించింది. రఘురామ అక్రమాలు, ఆయన కంపెనీల్లో అవకతవకలపై విజయసాయిరెడ్డి నేతృత్వంలోని వైసీపీ ఎంపీల బృందం లేఖలు రాసింది. ఈ వ్యవహారంపై రెబల్ ఎంపీ కూడా అదే స్థాయిలో రియాక్ట్ అవుతూ, జగన్, సీబీఐ, సాయిరెడ్డిలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు..

as Vijayasai Reddy and other ysrcp MPs have written to the Prime Minister Narendra modi to take action on mp Raghurama krishnam raju and his companies, the rebel mp reacted strongly. speaking to media, raghu rama said, it is insane that a1 jagan, a2 vijayasai made allegations against him. raghurama said that he will write to pm modi more with more evidences than cbi jd laxminarayana found in ys jagan cases.