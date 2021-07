ఎంపీ రఘురామ పరారీకి రంగం సిద్ధం -చంద్రబాబు పక్కా స్కెచ్ -మిగిలేది ఇద్దరే: వైసీపీ సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తోన్న నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజుకు, ఆ పార్టీ మధ్య కొనసాగుతోన్న మాటల యుద్ధం మరో స్థాయికి చేరింది. పరస్పర విమర్శల్లో ఇరు వర్గాలు గేరు మార్చాయి. టీవీ5 ఛానల్ అధినేతతో కలిసి రఘురామ హవాలాకు పాల్పడ్డానని, ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని వైసీపీ కోరగా, మొన్నటిదాకా ప్రభుత్వ, పార్టీ పరమైన అంశాల్లో ఆరోపణలు చేసిన రెబల్.. తాజాగా జగన్, సాయిరెడ్డి, సజ్జల రామకృష్ణల వ్యక్తిగత, సంస్థాగత విషయాలనూ బయటపెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే..

English summary

ysrcp parliamentary party leader vijaya sai reddy alleged that the rebel mp raghurama krishnam raju is planing to flee from country after disqualification amid hawala issues. taking twitter on wednesday, sai reddy also slams tdp chief chandrababu. ysrcp mp said, chandrababu made plans for raghurama.