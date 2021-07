జగన్ సర్కారు ఖర్చులు: బ్లాక్, వైట్ బిల్లులా? -ఆ ప్రధానికి చంద్రబాబు భయపడలేదా?: సాయిరెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కరోనా దెబ్బకు ఆదాయం పడిపోయిన తర్వాత కూడా భారీ ఎత్తున సంక్షేమ పథకాలను నిరాటంకంగా కొనసాగిస్తున్నది జగన్ సర్కారు. అయితే, ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, రాష్ట్రం తీసుకునే రుణాలపై కేంద్రం ఇటీవలే పరిమితి విధించింది. ఇది జగన్ సర్కారుకు షాక్ లాంటిదని అభివర్ణిస్తోన్న ప్రతిపక్షం, ముఖ్యమంత్రిపై అదే పనిగా విమర్శలు చేస్తున్నది. తెలంగాణతో జల వివాదం అంశంలోనూ జగన్ నాటకాలాడతున్నారని టీడీపీ తిట్టిపోస్తున్నది. ఈ విమర్శలకు వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి తనదైన శైలిలో కౌంటరిచ్చారు.

English summary

as Centre Puts Check On andhra pradesh Borrowings, ysrcp mp vijayasai reddy clarified to opposition parties, the mp said that every rupee spent by the govt has accountability of the authorities. sai reddy slams chandrababu for criticising jagan govt. ysrcp mp also said that chandrababu did not build a single water project in his regime.