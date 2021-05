ఎంపీ రఘురామ మావాడే, ఆలోపే ఇలా -చంద్రబాబు వాడకంలో మహత్యం -విజయసాయిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను దిగజార్చేలా వ్యవహరించారనే ఆరోపణలపై అరెస్టయిన అధికార పార్టీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు వ్యవహారంపై వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దాదాపు దేశద్రోహంతో సమానమైన కేసులపై అరెస్టయిన రఘురామకు గుంటూరులోని సీఐడీ ప్రత్యేక న్యాయస్థానమైన ఆరో మున్సిఫ్‌ మెజిస్ట్రేట్‌ కోర్టు ఈనెల 28 వరకు రిమాండ్ విధించగా, రిలీఫ్ కోసం ఎంపీ సుప్రీంను సైతం ఆశ్రయించడం తెలిసిందే. రఘురామరాజు పరిస్థితికి కారణాలు ఇవేనంటూ విజయసాయి చేసిన కామెంట్లు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి..

ysrcp general secretary and mp vijayasai reddy made key remarks on arrest of his colleagues mp of narsapuram, raghu rama krishnam raju. vijaya sai alleged that chandrababu believed raghu rama but not his son nara lokesh. ysrcp mp said ap police should appreciate for arresting ruling party mp.