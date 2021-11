వంటగ్యాస్ సిలిండర్ల ధరల పెంపుపై వైసీపీ నిరసన: తగ్గించాలంటూ డిమాండ్: టీడీపీ కలిసొస్తుందా?

Andhra Pradesh

న్యూఢిల్లీ: ఊహించినట్టుగానే- ఈ నెల ఆరంభంలోనూ వంటగ్యాస్ సిలిండర్లు అమాంతంగా పెరిగాయి. ఒక్కో సిలిండర్‌ ధరను 266 రూపాయలకు పెంచింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు చమురు సంస్థలకు అనుమతిని ఇచ్చింది. ఆయిల్ కంపెనీలు పంపించిన ప్రతిపాదనలను కొద్దిసేపటి కిందటే ఆమోదించింది. 19 కేజీల బరువు ఉండే వంటగ్యాస్ సిలిండర్లకు ఈ పెంచిన రేట్లను వర్తింపజేసింది. వాణిజ్య అవసరాల కోసం వినియోగించే కనెక్షన్లపై మాత్రమే ఈ భారాన్ని మోపింది.

English summary

YSR Congress Party protest the price hike of Rs 266 of commercial LPG cylinders as it is a big shock before Diwali. The Party leader Vijayasai Reddy request the Ministry of Petroleum to reconsider and order the companies to reduce this price hike.