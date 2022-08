Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నారా లోకేష్ రాజ‌కీయాల్లోకి ప్ర‌వేశించిన‌ప్పుడు మాట్లాడే విధానంలోను, ఆహార్యంలోను తేడా ఉండేది. ఈ అంశాల‌ను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్ర‌చారాస్త్రాలుగా మార్చుకొని విజ‌య‌వంత‌మైంది. 2019లో వైసీపీ అధికారంలోకి వ‌చ్చింది. క్ర‌మేణా లోకేష్ కూడా త‌న వేష‌భాష‌లు మార్చారు. మాస్ లీడ‌ర్ గా అవ‌తార‌మెత్తారు. భాష‌ను కూడా స్ప‌ష్టంగా ఉచ్ఛ‌రిస్తున్నారు. ఆయ‌న‌లో ఇంత మార్పు తీసుకురావ‌డానికి కార‌ణ‌మైన‌వారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత‌లంటే అతిశ‌యోక్తి కాదు.

The ranks of the party are adamant that the YCP leaders are responsible for arresting Lokesh and making the situation tense and getting him a good mileage among the people.