మళ్లీ టీడీపీ, బీజేపీ దోస్తీ ? ఉమ్మడి టార్గెట్ పైనే దృష్టి-వైసీపీలో కలవరం అందుకేనా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో రాజకీయం మారుతోంది. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత గెలిచిన వైసీపీతో పాటు ఓడిన టీడీపీతోనూ సమదూరం పాటిస్తూ వచ్చిన బీజేపీ తాజాగా రూటు మార్చుకుంటోంది. వైసీపీ ప్రభుత్వంపై పెరుగుతున్న ప్రజా వ్యతిరేకతను సొమ్ము చేసుకోవాలంటే ప్రధాన విపక్షంతో కలిసి సాగడమే మంచిదని భావిస్తున్న బీజేపీ నేతలు బహిరంగంగా ఆ మాట బయటపెట్టకుండానే చేయాల్సిందంతా చేసుకుని వెళ్లిపోతున్నారు. దీంతో సహజంగానే వైసీపీలో కలవరం మొదలైంది. తాజాగా సజ్జలతో పాటు ఇతర వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న విమర్శలే అందుకు నిదర్శనం.

English summary

old friends tdp and bjp may join hands in andhrapradesh once again with the aim to encash anti incumbency against ysrcp government.