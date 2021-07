అశోక్ గజపతి టార్గెట్ గా వైసీపీ పావులు, చంద్రబాబు గుండెల్లో గుబులు..విజయనగరం టీడీపీ పుట్టి మునిగినట్టేనా !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో చూసినా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు విజయనగరం జిల్లాలో టిడిపి హవా కొనసాగింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది . పార్టీ నేతల మధ్య అంతర్గత కలహాలు, మరోపక్క కీలక నాయకుడైన అశోక్ గజపతిరాజుపై వైసీపీ నాయకుల ఎదురుదాడి, మాన్సాస్ ట్రస్ట్ వివాదం, టిడిపి నేతలపై పెడుతున్న కేసులు వెరసి తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. విజయనగరం జిల్లాలో టిడిపి నాయకత్వ లేమి పై చంద్రబాబు గుండెల్లో గుబులు మొదలైంది.

English summary

TDP Vizianagaram has worsened due to internal strife among party leaders, YCP leaders attack on key leader Ashok Gajapathiraju, the Mansas Trust controversy and cases. Chandrababu in deep depression about the lack of leadership in Vizianagaram district.