ముందస్తుపై తేల్చేసిన సాయిరెడ్డి: ఎన్నికలపై క్లారిటీ.. గెలిచే సీట్ల లెక్క పక్కా

అమరావతి: భారతీయ జనతా పార్టీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ సంకీర్ణ కూటమి.. జమిలి ఎన్నికల మంత్రాన్ని జపిస్తోంది. దీనికోసం తన బలబలాలను బేరీజు వేసుకుంటోంది. జమిలి ఎన్నికలకు వెళ్లాల్సి వస్తే- గెలుపోటములు ఎలా ఉండొచ్చనే విషయం మీద అంచనాలను రూపొందించుకునే పనిలో పడింది. ఈ ఏడాది చివర్లో గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్థానాలకు నిర్వహించనున్న ఎన్నికల అనంతరం- జమిలికి వెళ్లాలా? వద్దా? అనే విషయం మీద కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు లేకపోలేదు.

English summary

YSR Congress Party MP V Vijayasai Redde said that India TV survey gives 19 Lok Sabha seats in AP translating into 133 assembly seats. In the next 20 months we will cross 150 seats.