టీమిండియాను కుంగదీసిన టూమచ్ క్రికెట్: కొంప ముంచిన ఐపీఎల్: అలిసిపోయాం..: బుమ్రా

oi-Chandrasekhar Rao

అబుధాబి: యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వేదికగా సాగుతోన్న టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్‌లో భారత క్రికెట్ జట్టు మరో అవమానకర ఓటమిని చవి చూసింది. గెలిచి తీరాల్సిన మ్యాచ్‌లో చేతులెత్తేసింది. భారీ స్కోర్‌తో ప్రత్యర్థిని కంగారు పెట్టాల్సిన టీమిండియా.. నామమాత్రపు స్కోర్‌తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో సెమీఫైనల్స్‌లో అడుగుపెట్టాలంటే.. ఇకపై ప్రతి మ్యాచ్‌నూ గెలవాల్సిన పరిస్థితిని సృష్టించుకుంది. మరో జట్టు ఓడితే గానీ- కోహ్లీసేన ముందుకు సాగడం కష్టం.

English summary

After another humiliating defeat for Team India in T20 World Cup 2021, Were Indian players tired? Did IPL 2021 made them jaded? Did non-stop cricket before the World Cup cost them this cup? questions were raised.