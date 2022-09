News

దుబాయ్: ఆసియా కప్ మెగా టోర్నమెంట్‌లో ఇవ్వాళ్టి నుంచి సూపర్ 4 దశ మ్యాచ్‌లు మొదలు కానున్నాయి. ఈ రౌండ్‌లో గ్రూప్-బీలో శ్రీలంక-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తలపడబోతోన్నాయి. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లోని షార్జా స్టేడియం ఈ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తోంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ సాయంత్రం 7:30 గంటలకు మ్యాచ్ ఆరంభమౌతుంది. భారత్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సూపర్ 4కు చేరుకున్నాయి. బంగ్లాదేశ్, హాంకాంగ్ టోర్నీ నుంచి వైదొలిగాయి.

Asia Cup 2022 enters in the second round as Super 4. The first match to be play between Sri Lanka and Afghanistan today at Sharjah and India will take arch rival Pakistan on September 4.