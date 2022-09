క్లౌడ్ బరస్ట్: రాత్రంతా కుండపోత - రికార్డు వర్షపాతం..!!

Bengaluru

oi-Chandrasekhar Rao

బెంగళూరు: సిలికాన్ సిటీ బెంగళూరులో అతి భారీ వర్షం కురిసింది. శనివారం రాత్రి మొదలైన వర్షం తెల్లవారు జాము వరకు ఏకధాటిగా కుండపోతగా దంచికొట్టింది. కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే రికార్డుస్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైంది. పలు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. రోడ్లపై వర్షపునీరు పోటెత్తింది. వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి. వీకెండ్ సెలవులను ముగించుకుని నగరానికి వచ్చిన కదల్లేని స్థితి ఏర్పడింది. క్లౌడ్ బరస్ట్ తరహా వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల సంభవించిన వర్షంగా అధికారులు అంచనా వేస్తోన్నారు.

Not a very pleasing visual but oh the society is drowning too. It’s raining non-stop since 9 pm!! #BengaluruRains #BengaluruWeather pic.twitter.com/eJQrcrSc02

#bengalururains #Karnataka Its not the remote or undeveloped area. Its the center of the city near #vidhanasoudha . Its flooded due to #bangalorerain pic.twitter.com/jNGZVmuDGA

Guess something's don't change in Bengaluru : The rain and the waterlogging. Watch how people continue to struggle. The situation near Obel Villas, Balagere #bengalururains #Bengaluru pic.twitter.com/io41W7DNLv

English summary

The Bengaluru have flooded once again after torrential rains pounded the city on Sunday night, in what may turn out to be a cloudburst on the wettest day on record for the city.