Coronavirus: ఐటీ హబ్ లో ఒకటిన్నర నెల తరువాత, లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్, పర్వాలేదు, కానీ !

బెంగళూరు: ఐటీ హబ్ బెంగళూరు సిటీలో ఒకటిన్నర నెల రోజుల తరువాత కోవిడ్ మరణాల సంఖ్య తక్కువగా నమోదు కావడంతో ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రజలు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. గత 50 రోజుల నుంచి బెంగళూరు నగరంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులతో పాటు కరోనా వైరస్ చికిత్స విఫలమై వందలాది మంది మరణించడతో ప్రజలు హడలిపోయారు. ఇన్ని రోజుల తరువాత ఐటీ హబ్ లో కరోనా మరణాల సంఖ్య తక్కువగా నమోదు కావడంతో ప్రజలు హమ్మయ్యా అంటూ కొంచెం ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు.

Coronavirus: The state government on Tuesday reported the lowest number of Covid-19 fatalities in a month-and-a-half. In Tuesday’s Covid-19 bulletin, 179 statewide Covid deaths were reported, 44 of which are from Bengaluru Urban.