Karnataka Next CM : కర్ణాటక కొత్త ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మై..? మళ్లీ లింగాయత్ వర్గానికే సీఎం పీఠం..?

కర్ణాటక కొత్త ముఖ్యమంత్రి రేసులో ఆ రాష్ట్ర హోంమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మై పేరు ముందు వరుసలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. లింగాయత్ సామాజికవర్గానికి చెందిన బసవరాజ్‌కే సీఎం పదవి కట్టబెట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సమాచారం. లింగాయత్ వర్గానికే సీఎం పదవిని కట్టబెట్టాలా లేక మరో సామాజికవర్గంతో ప్రయోగం చేయాలా అని తర్జనభర్జన పడ్డ బీజేపీ అధిష్ఠానం చివరకు బసవరాజ్ బొమ్మై వైపే మొగ్గుచూపుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

Karnataka's home minister Basavaraj Bommai seems to be at the forefront of the race for the new chief ministership. Basavaraj, who belongs to the Lingayat community, is said to be the most suitable candidate for the post among the contenders.