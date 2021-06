Viral video: రైతును కొట్టి చంపేసిన ఎస్ఐ ?, లాక్ డౌన్ దెబ్బ, పక్క జిల్లాలో ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి !

Chennai

చెన్నై/సేలం: కరోనా వైరస్ కారణంగా కొందరి ప్రాణాలు పోతుంటే లాక్ డౌన్ దెబ్బతో మరికొందరి ప్రాణాలు పోతున్నాయి. లాక్ డౌన్ సందర్బంగా పలు ఆంక్షలు అమలు చేసిన ప్రభుత్వం లిక్కర్ షాలను మాత్రం వింత నియమాలు పెడుతోందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. లాక్ డౌన్ దెబ్బతో పక్కజిల్లాలో మద్యం సేవించడానికి కొందరు రైతులు వెళ్లారు. మద్యం సేవించి సొంత జిల్లాలో అడుగుపెట్టే సమయంలో ముగ్గురిని పట్టుకుని పోలీసులు చితకబాదేశారు. ఎస్ఐ దెబ్బలు తట్టుకోలేని ఓ రైతు ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. పోలీసులు నడిరోడ్డు మీద కింపడిన రైతును చితకబాదుతున్న సమయంలో తీసిన వీడియో వైరల్ కావడంతో సామాన్య ప్రజలు పోలీసులకు శాపనార్తాలు పెడుతున్నారు.

Chennai: In a shocking incident from Tamil Nadu, a 40-year-old man died after he was brutally thrashed by a police officer in Salem district. The accused special Sub-Inspector has been arrested in connection with the murder.