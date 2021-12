Helicopter crash: అటవి ప్రాంతంలో అందుకే సాధ్యం కాలేదు ?, డాక్టర్లు, స్థానికులు, పర్వతాల కింద !

Chennai

చెన్నై/ఊటి/న్యూఢిల్లీ: భారత వైమానిక దళానికి చెందిన ఎంఐ సిరీస్ హెలికాప్టర్ కుప్పకూలడంతో హడలిపోయిన స్థానికులు ప్రాణాలకు తెగించి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు జిల్లాలోని సూలురు నుంచి నీలగిరి జిల్లాలోని వెల్లింగ్టన్ కు బయలుదేరిన ఆర్మీ హెలికాప్టర్ కూనూరు సమీపంలోని అటవి ప్రాంతంలో కుప్పకూలిపోయింది. ఆర్మీ హెలికాప్టర్ కుప్పకూలిన విషయం గుర్తించిన స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. అయితే ఆర్మీ హెలికాప్టర్ కుప్పకూలిపోయిన ప్రాంతం దట్టమైన అటవి ప్రాంతం కావడంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే అక్కడి చేరుకోవడానికి సాధ్యం కాలేదు. స్థానికులు మంటలు అదుపు చెయ్యడానికి ప్రయత్నించారు. హెలికాప్టర్ కుప్పకూలడంతో అ ప్రాంతంలోని భారీ చెట్లు కుప్పకూలి కొన్ని బూడిద అయ్యాయి. భారత చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాప్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ తో పాటు ఆయన భార్య కూడా ఆ హెలికాప్టర్ లో ఉండటంతో భారతీయులు, ఆర్మీ అధికారులు, సిబ్బంది హడలిపోయారు.

Helicopter crash: The local military officers have reached the location where Coonoor chopper crash and were told that locals have taken two bodies with 80 per cent burns to a local hospital.