Illegal affair: డ్రైవర్ మొగుడు, పెయింటర్ ప్రియుడు, బొమ్మ బాగా వేశాడని, చీల్చిచెండాడు!

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ఈరోడ్: భర్తతో కాపురం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న భార్య జీవితంలోకి ఓ వ్యక్తి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అప్పటి వరకు భర్త ఎలా చెబితే అలా వింటున్న భార్య, భర్త ఏమి అడిగినా కాదనకుండా ఇస్తున్న భార్య ఎదురు తిరగడం మొదలు పెట్టింది. నా భార్యకు ఏమైయ్యింది ? అంటూ భర్త ఆరా తీశాడు. అంతే భర్త మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది.

అందమైన తన భార్యకు నా ఇంటికి పెయింట్ చెయ్యడానికి వచ్చి వెళ్లిన ఓ పెయింటర్ తో అక్రమ సంబంధం ఉందని గుర్తించాడు. అంతే ఎంత చెప్పినా భార్య చెప్పిన మాట వినకపోవడంతో ఆమె గొంతు చీల్చి చెందాడి దారుణంగా చంపేసిన భర్త చేతులు దులుపుకున్నాడు.

English summary

Illegal affair: A man district allegedly strangled his wife to death in Erode district of Tamil Nadu. Police said the accused, a driver by profession, suspected that his 28-year-old wife was in a relationship with a painter.