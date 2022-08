Lady: అబ్బాయి తల్లి ఫోటోలు మార్ఫింగ్ చేసి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఏం చేశారంటే ?, విద్యార్థి దెబ్బతో, మైనర్లు!

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కోయంబత్తూరు: బాలుడు స్కూల్ కు వెళ్లి వస్తున్నాడు. ఇంటి దగ్గర ఉంటున్న బాలుడు ఓ లేడీ టీచర్ దగ్గరకు ట్యూషన్ కు వెళ్లి వస్తున్నాడు. ట్యూషన్ కు వెళ్లి వస్తున్న బాలుడితో ఓ యువకుడు పరిచయం పెంచుకున్నాడు. బాలుడి ఇంటికి వెళ్లి వస్తున్న ఆ యువకుడు అతని తల్లి ఫోటోలు తీశాడు. మరో ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి నాలుగవ తరగతి చదువుతున్న బాలుడి తల్లి ఫోటోలు మార్పింగ్ చేసి ఆ బాలుడిని బ్లాక్ మెయిల్ చేశారు. మీ అమ్మ పర్సనల్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తామని బెదిరించి వేలకు వేలు వసూలు చేసి ఎంజాయ్ చేశారు.

తల్లి మానం కాపాడాలని ఆ బాలుడి అతని తండ్రి జోబులో, ఇంటిలోని బీరువాలో డబ్బులు చోరీ చెయ్యడం మొదలు పెట్టారు. బాలుడు చోరీలు చెయ్యడం మొదలు పెట్టడం, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఎంట్రీ కావడంతో అసలు మ్యాటర్ బయటకు వచ్చింది. బాలుడి తల్లి ఫోటోలతో బ్లాక్ మెయిల్ చేసిన ముగ్గురి స్కెచ్ రివర్స్ అయ్యింది.

English summary

Lady: The Pollachi police on Saturday arrested three minor boys, including two Class X students, for allegedly extorting 40,000 from a Class IV student by threatening to post morphed images of him and his mother on social media.