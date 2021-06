షాకింగ్: కరోనా మందుల్లో విషం కలిపి -అప్పు చెల్లించలేక అసాధారణ రీతిలో ఘోర హత్యలు -చివరికిలా..

Chennai

కరోనా విలయకాలంలో మెడికల్ మాఫియా బరితెగింపులు, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల దోపిడీ తంత్రాలు రోజూ చూస్తున్నవే. నిజంగా వైరస్ కు బలవుతోన్నవారి సంఖ్య నిత్యం వేలల్లోనే ఉంటోంది. కానీ కరోనా సాకుతో దారుణ హత్యలకు ఒడిగట్టిన ఉదంతం తొలిసారిగా తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది. తీసుకున్న అప్పు తిరిగి చెల్లించలేక, కరోనా నివారణ మందుల్లో విషం కలిపి ముగ్గురిని హత్య చేసిన వైనాన్ని ఈరోడ్ జిల్లా పోలీసులు మీడియాకు వివరించారు..

In a shocking incident, three members of a family died in Tamil Nadu’s Erode after they were given poison in the guise of Covid-19 cure pills. Police have arrested two people in connection with the case. Investigations revealed that the main accused, R Kalyanasundaram (43) of Keezhvani village, had borrowed Rs 15 lakh from Karuppanakounder (72) of Karungoundanvalasu village a few months ago. Unable to repay the loan and facing pressure from the moneylender, Kalyanasundaram decided to get rid of Karuppanakounder and his family.