సామాన్యుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న స్టాలిన్ ; ఆరో తరగతి విద్యార్థినికి ఫోన్ చేసిన తమిళనాడు సీఎం .. ఎందుకంటే !!

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆరో తరగతి విద్యార్థినికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడి అందరినీ షాక్ అయ్యేలా చేశారు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా మూతపడిన పాఠశాలలను ఎప్పుడు తెరుస్తారని విద్యార్థులు ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో, పాఠశాలల పునః ప్రారంభం పై తమిళనాడు-కర్ణాటక సరిహద్దులోని హోసూరులో ఆరవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ కు ఒక లేఖ రాశారు. విపరీతమైన బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ఆ విద్యార్థిని రాసిన లేఖకు స్పందించారు.

A sixth-class student in Hosur wrote a letter to Chief Minister Stalin on the reopen of schools. Even during the hectic schedule, MK Stalin phoned the student and told her that schools would start from November 1.