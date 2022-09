Eastgodavari

oi-Garikapati Rajesh

బంగారు భ‌విత‌కు బాట‌లు వేసుకోవ‌డానికి పాఠ‌శాల గ‌దిలో పుస్త‌కాల‌తో కుస్తీ ప‌డుతున్న విద్యార్థుల‌ను చూసి ఆమె ముచ్చ‌ట‌ప‌డ్డారు. తాను జిల్లా మొత్తానికి స‌ర్వాధికారిననే విష‌యాన్ని ఆ స‌మ‌యంలో మ‌రిచిపోయారు. వెంట‌నే ఉపాధ్యాయురాలిగా మారారు.. విద్యార్థుల‌కు పాఠాలు బోధించారు. ఆమె తూర్పుగోదావ‌రి జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్ కె.మాధ‌వీల‌త‌. అదే జిల్లా కడియం మండలం వేమగిరిలో ఈ సంఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. కలెక్టర్ వేమగిరిలోని పేరూరి గంగాధరరావు హైస్కూల్లో జరుగుతున్న 'నాడు-నేడు' పనులు పరిశీలించేందుకు వ‌చ్చారు. ఆ సమయంలో పదో తరగతి చ‌దువుతున్న విద్యార్థుల గ‌దికి వెళ్లారు. ఎలా చ‌దువుతున్నారు? ప‌రీక్ష‌లు ఎలా ఎదుర్కొంటారు? భ‌య‌ప‌డ‌వ‌ద్దంటూ ధైర్యం చెప్పారు. త‌ర్వాత వారిని కొన్ని ప్ర‌శ్న‌లు అడిగారు.

English summary

East Godavari District Collector K. Madhavilatha.This incident took place in Vemagiri of Kadiam mandal of the same district. The Collector came to inspect the 'Nadu-Nedu' work going on at Peruri Gangadhara Rao High School in Vemagiri.