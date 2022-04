కూతురు వెంటపడుతున్న యువకుడి మర్మాంగాన్ని రోకలిబండతో చితక్కొట్టిన తండ్రి; ఏలూరు జిల్లాలో ఘటన

Eluru

oi-Dr Veena Srinivas

ఏలూరు జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తన కుమార్తె వెంట పడుతున్నాడన్న కారణంతో ఓ యువకుడిపై యువతి తండ్రి విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన ఘటన అందరినీ షాక్ కు గురి చేసింది. ఇక ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The tragic incident took place in the Eluru district. The incident happened where the young woman's father indiscriminately attacked the young man's private parts with a rod for the young man's love for his daughter.