చాణక్య నీతి: ఈ ఐదు లేనిచోటు నివాసయోగ్యం కాదు.. అవేంటో తెలుసుకోండి!!

ఎవరైనా ఎక్కడైనా నివసించవచ్చు. కానీ మన ఎక్కడైనా నివసించాలి అనుకుంటే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం నివసించే చోటు మనకు కావలసిన అన్ని వనరులను సమకూర్చేలా ఉండాలని చెప్తారు. అందుకే అర్ధశాస్త్ర రచయిత అయిన ఆచార్య చాణిక్యుడు మానవ జీవితాన్ని సులభతరం చేయడానికి, అనేక సామాజిక సమస్యల నుండి బయట పడడానికి అనేక నియమాలను పేర్కొన్నారు. అయితే చాలామంది చాణిక్యుడు చేసిన అన్ని సూచనలను పాటించనప్పటికీ ఆయన చేసిన సూచనలలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయని ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తారు.

Acharya Chanakya said that a place It is useless to live where these rich people, scholars, doctors, water and a governing government are not found. It is said that there is no benefit in being in a place where these are not available.