health tips: అద్భుతమైన వంటింటి మెడిసిన్.. పసుపుతో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి ఒక్కరి వంట గదిలో కచ్చితంగా ఉండేది పసుపు. పసుపు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అద్భుతమైన వంటింటి మెడిసిన్ అంటే కచ్చితంగా నమ్మి తీరాల్సిందే. పసుపు యాంటీబయాటిక్ గానే కాకుండా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలతోనూ మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

English summary

There are many health benefits with turmeric. turmeric prevents cancer risk. turmeric works like anti biotec and anti inflamatory. it protects heart and it uses to cold and cough and body pains, turmeric Acts as a pain reliever.