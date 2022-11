health tips: రాత్రుళ్ళు నిద్రపట్టక నరకంగా ఉంటుందా? సుఖవంతమైన నిద్రకోసం ఈ చిన్నచిట్కాలు ప్రయత్నించండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఎంత ప్రయత్నం చేసిన పడుకున్నా నిద్ర పట్టదు. ఏవేవో ఆలోచనలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. పరిష్కారం కాని సమస్య లాగా మంచం మీద పడుకున్న తర్వాత సుదీర్ఘంగా ఆలోచిస్తూ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు. చాలామంది తమ ఆలోచన వల్ల తమ ఆరోగ్యం పాడవుతుందని, నిద్రపట్టక పోవడానికి తమ ఆలోచనలే కారణమని తెలిసినప్పటికీ వాటిపైన కంట్రోల్ సాధించలేరు. ఇక అటువంటి వారికోసం కొన్ని చిట్కాలను, వారు మనశ్శాంతిగా పడుకోవడం కోసం కొన్ని సూచనలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Are sleepless nights suffer you a lot? Do dinner before 3 hours while going to bed, bath and dhyana etc for a good night's sleep.