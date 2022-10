health tips: మీ గుండె డేంజర్లో ఉంటే ముందే గుర్తించండి; ఈ లక్షణాలుంటే నిర్లక్ష్యం చెయ్యకండి!!

Feature

భారతదేశంలో గుండె జబ్బులు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. చిన్న చిన్న పిల్లలు సైతం గుండెపోటుకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు అనేకం చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు గుండెపోటుకు ప్రధాన కారణాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. చాలామంది గుండెపోటు వచ్చినప్పటికీ దానిని గుర్తించడంలో జాప్యం చేయడం వల్ల అది వారి ప్రాణాలకే ప్రమాదం తెచ్చిపెడుతుంది. గుండె పోటుతో పాటు, గుండెకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలు రావడానికి ముందు ఎటువంటి లక్షణాలు వ్యక్తులలో కనిపిస్తాయి అనేది తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది.

Detect early if your heart is in danger. Do not ignore the symptoms of chest pain, vomiting, stomach pain, back pain, neck pain, jaw pain, excessive sweating. Recognize that they are warning of heart attacks