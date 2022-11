కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఈ ఆహారం అస్సలు మర్చిపోవద్దు; ఎందుకంటే సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం అంటారు. శరీరంలో అన్నిటి కంటే కళ్ళు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. అటువంటి కళ్ళ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇటీవల కాలంలో కళ్ళ సమస్యలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. చిన్న వయసులోనే కళ్ళు మసకబారడం, కనిపించకపోవడం వంటి సమస్యలతో అనేకమంది కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే కళ్ల విషయం లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, కళ్ల సంరక్షణ కోసం మంచి పౌష్టికాహారం తినాలని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

English summary

Do not forget to eat green leafy vegetables, fruits like papaya, orange, fish, almonds and carrots in your diet to keep your eyes healthy.