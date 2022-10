health tips: వెల్లుల్లి ఆరోగ్య ప్రదాయిని.. ఎన్ని అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుందో తెలుసా?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే శారీరక వ్యాయామాన్ని చేయడమే కాకుండా, ఆహారం విషయంలో అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అంతేకాదు మన ఇంట్లోనే మనకు అందుబాటులో ఉండే అనేక పదార్థాలు కూడా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. ఇక ఆ కోవకే చెందింది వెల్లుల్లి. వెల్లుల్లిలో ఉండే ఔషధ గుణాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. ఇక ఈ క్రమంలో ఆరోగ్య ప్రదాయిని అయిన వెల్లుల్లితో ఎన్ని రకాల అనారోగ్యాలకు చెక్ పెట్టవచ్చు అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

Garlic is very useful in maintaining our health. It is said that garlic reduces digestive problems, skin problems, cholesterol problems, diabetes and BP control, garlic has many health benefits.