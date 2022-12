health tips: రోజూ ఒక యాపిల్ తినండి.. ఎన్ని రోగాలకు చెక్ పెట్టొచ్చో చూడండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మన శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే సరైన వ్యాయామం, సరైన నిద్రతో పాటు, సరైన ఆహారం తీసుకోవడం కూడా ఎంతో అవసరం. ఇక అటువంటి ఆహారంలో పండ్ల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. పండ్లు మన శరీరానికి కావలసిన పోషకాలను అందించటంలో కీలకంగా పనిచేస్తాయి. అటువంటి పండ్లలో యాపిల్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. ప్రతి రోజూ ఒక ఆపిల్ పండు తింటే అనేక రోగాలకు చెక్ పెట్టవచ్చునని, ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు అని చాలా మంది వైద్యులు చెబుతున్నారు.

English summary

Eating an apple every day can prevent many health problems. Eating apple daily is good for the heart. Many cancers can be prevented. Eyesight improves. Useful for weight loss and lowering bad cholesterol.