Health tips: సంక్రాంతి పిండివంటలు అతిగా లాగిస్తున్నారా? అయితే ముందీ విషయం తెలుసుకోండి!!

oi-Dr Veena Srinivas

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ పిండి వంటలు నోరూరిస్తున్నాయి. సహజంగా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం నిత్యం డైటింగ్ చేసే వారు కూడా పండుగ పర్వదినాలలో నోటి కంట్రోల్ మర్చిపోతారు. ఇక రోజువారీ ఆహారపు అలవాట్లలో ఒక్కసారిగా మార్పు వస్తుంది. వ్యాయామం మరచిపోతారు. ఈ రెండు రోజులే కదా అంటూ అన్ని నియమాలకు గుడ్ బై చెప్పి ఫోకస్ అంతా తిండిపైనే పెడతారు. రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలను, పిండివంటలను ఎడాపెడా లాగించేస్తుంటారు.

English summary

Sankranti special traditional foods are tempting and people out of control of food. The doctors say to learn to eat moderately and selectively. Otherwise, it is said that many health problems will come along with weight gain.