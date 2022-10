health tips: విపరీతమైన కీళ్ళనొప్పులా? కారణాలివే.. నిర్లక్ష్యం చేస్తే నరకమే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కీళ్ల నొప్పులు... చూసే వారికి పెద్ద సమస్యలా కనిపించకపోయినప్పటికీ అనుభవించే వారికి మాత్రం అది నిత్య నరకం గా అనిపిస్తుంది. విపరీతమైన నొప్పులతో, ఏ పనీ సరిగ్గా చెయ్యలేని పరిస్థితికి కారణం అవుతుంది. ఇక దీని ప్రభావం మానసికంగా కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అందుకే కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు ఆర్థరైటిస్ ను ప్రారంభంలోనే గుర్తించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కొంతమేరకు కీళ్లనొప్పుల ప్రభావం నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చని వైద్యులు చెపుతున్నారు.

English summary

Due to changing lifestyle, sitting in one place for hours and eating habits, many people suffer from arthritis at an early age. It is said that if you do not take care in the beginning, you will have to face serious consequences later