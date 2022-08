health tips: యువతలో తెల్లజుట్టు సమస్య; టెన్షన్ పక్కనపెట్టి ఈ చిట్కాలు ట్రై చెయ్యండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చిన్న వయసులోనే జుట్టు తెల్లబడటం ఈరోజు యువతలో కనిపిస్తున్న అతి ప్రధానమైన సమస్య. ఈ రోజుల్లో యువత ఎదుర్కొంటున్న అత్యంత బాధించే సమస్యల్లో జుట్టు నెరసిపోవడం ఒకటి. ఒత్తిడి, కాలుష్యం లేదా పేలవమైన ఆహారపు అలవాట్లు వంటి కారణాలు చిన్న వయస్సులోనే జుట్టు నెరిసిపోవడానికి కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. తెల్లబడుతున్న జుట్టు యువతలో ఆందోళనను మరింత పెంచుతుంది. అసలు యువతలో చిన్న వయస్సులోనే జుట్టు నెరిసిపోవడానికి గల కారణం ఏమిటి? తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి? ఎలాంటి చిట్కాలు పాటిస్తే జుట్టు నెరిసిపోకుండా ఆపొచ్చు అన్న అంశాలపై వైద్య నిపుణులు చెబుతున్న వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

English summary

Grey hair problem has become a major problem among youth and teens. But doctors say that leave tension and try these tips, you will get good results.